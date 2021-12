A espaçonave que tocou no Sol

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 15:14 horas

Sonda da Nasa voou através de atmosfera escaldante de uma estrela

Na semana passada a agência espacial americana Nasa anunciou que sua sonda solar, a Parker, tinha tocado no Sol. A nave robô, que é o veículo mais rápido já construído pelo homem, entrou na coroa solar, a atmosfera incandescente que envolve a superfície do sol. Protegida por um grosso escudo de carbono a Parker voou por um ambiente onde a temperatura atinge milhões de graus centígrados e a radiação torraria um ser humano. E sobreviveu a esta aventura infernal, enviando imagens e dados para a Terra.

Mas o que significa a afirmação de que a nave tocou o Sol. Para entender o significado da façanha da Nasa é preciso compreender o que é uma estrela. No caso o nosso conhecido Sol, que é uma estrela de idade e tamanho médios. O Sol é tão brilhante que se uma pessoa olhar para ele, no meio do dia, vai sofrer sérios danos na retina, e ficará parcialmente, ou totalmente cega. Mas no final da tarde, na hora do poente, é possível ver o Sol como um grande globo vermelho, mergulhando no horizonte. Principalmente se você estiver na praia, onde o mar fornece um horizonte sem obstáculos.

Na verdade toda aquela luz vem da fotosfera, uma película que envolve o Sol como uma casca de laranja. Se pudéssemos olhar para o interior do Sol, abaixo da fostosfera, veríamos uma escuridão absoluta. Pode ser um paradoxo que uma coisa tão brilhante, na superfície, seja escura por dentro. Isso acontece porque a energia do sol é gerada pela fusão nuclear em seu centro. E essa energia é produzida na forma de raios X e gama. Qualquer pessoa que já tirou uma radiografia sabe que os raios X são invisíveis. Daí que não há luz no interior do Sol, só raios X e gama.

Mas depois de viajarem do núcleo até a fotosfera, essa energia decai, se transformando em luz visível. Para entender como isso acontece vamos fazer uma experiência imaginária. Se aquecermos uma barra de ferro no fogo, ela começa a brilhar com uma luz vermelha, quando chegar a uma temperatura de mil graus, mais ou menos. Porque nessa faixa de temperatura o calor de manifesta na forma de radiação de comprimento de onda longo. No caso vermelho e infravermelho. Continuando a aquecer a nossa barra de ferro até uns dois mil graus, ela fica amarela e se derrete, formando uma poça de metal derretido. Porque a essa temperatura a radiação já passou para a onda mais curta, do amarelo.

Continuando a aquecer nossa poça de ferro derretido até 5 mil ou dez mil graus centígrados ela vira um vapor, e começa a brilhar com luz azul ou ultravioleta e vai ficando invisível. Esta quente demais para ser vista. E nas temperaturas do interior do Sol, a milhões de graus centigrados, não há luz visível. É na fotosfera, que tem uma temperatura em torno de 5 mil graus centigrados que a luz se faz. A fotosfera é um mar de gás, hidrogênio e hélio em ebulição, lançando labaredas e tornados de fogo maiores do que o nosso planeta. E acima dessa “superfície” visível fica a atmosfera do Sol,a coroa solar, que só é visível durante os eclipses.

Foi através dessa região que a sonda Parker passou. Num ambiente onde a temperatura volta a subir, chegando a um milhão de graus centígrados. Mas aqui é bom lembrar que existe uma diferença entre temperatura e calor. A temperatura é uma medida do movimento dos átomos e moléculas. Embora seja muito quente, a coroa solar é tênue como as camadas mais altas da nossa atmosfera. E por isso a Parker pode sobreviver, porque não havia átomos suficientes no ambiente para aquecê-la. Mesmo assim o seu escudo térmico chegou a uma temperatura de mil graus na face externa.

Voando a 690 mil quilômetros por hora, a Parker enviou dados sobre a formação dos ventos solares, que afetam o nosso planeta. E vai voltar para um novo mergulho escaldante em fevereiro do ano que vem.

Jorge Luiz Calife