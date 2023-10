A força do empreendedorismo feminino

Sul Fluminense – O empreendedorismo feminino vem ganhando grande força e transformando significativamente o cenário de muitas mulheres. Isso só é possível quando as mulheres têm a iniciativa de criar e administrar seus próprios negócios.

Manter o foco

Iniciativas empreendedoras de sucesso exigem foco e dedicação. Elas aquecem o mercado, gerando mais empregos, e as mulheres têm participação ativa nessa realidade. Além disso, as mulheres que conquistam seu espaço promovem o aumento da diversidade, autoconfiança e servem como referência para outras.

As mulheres são fortes e realizadoras, e foi através dessa motivação que me tornei uma empreendedora no ramo da Estética. Há nove anos, busco ser inspiração para outras mulheres que desejam conquistar sua independência financeira.

Empreender, apesar de gratificante, é uma trajetória desafiadora, pois a cada dia nós, mulheres, nos tornamos uma fortaleza e ganhamos o devido espaço na sociedade.

Mas como superar os desafios?

Apesar do cenário estar em constante modificação, a sociedade é oriunda de uma visão preconceituosa e machista. A mulher, enquanto empreendedora, luta contra esses resquícios de preconceito e desigualdade. Como forma de superar esses desafios, busque estabelecer uma rede de apoio com outras mulheres empreendedoras para se fortalecer, trocar ideias e experiências, uma vez que esse contato é importante para se manter confiante no mercado de trabalho.

O que me levou a empreender?

Minha motivação para o empreendimento foi a busca por executar algo que fizesse diferença na vida de outras mulheres que sonham em se destacar e obter sua satisfação pessoal. Tenho plena certeza de que a evolução feminina no empreendedorismo seguirá forte, transformando vidas e mudando histórias.

Renata Freire é empreendedora, Bacharel em direito, Pós-graduada em Direito Administrativo, Graduanda em Estética e Cosmetologia. Com o objetivo de orientar, inspirar e impulsionar o empreendedorismo feminino desde 2015 com mentoria na Estética. Idealizadora do projeto Estética com amor. Possui um Studio localizado em Barra Mansa onde oferece diversos cursos na área da beleza.