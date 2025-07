Sul Fluminense – A castração, também chamada de esterilização, é um dos temas mais relevantes da medicina veterinária atual. Entre os maiores defensores desta prática está o consagrado médico veterinário Dr. Jeffrey Young, da Colorado State University, conhecido internacionalmente como líder na defesa da castração precoce de cães e gatos e protagonista da série “Veterinário da Montanha” apresentada no Animal Planet.

Para ele, “a controvérsia acabou: a castração precoce é a cirurgia de escolha” Ele destaca que esterilizar os animais a partir dos 2–5 meses, antes da maturidade sexual, reduz muito os riscos de comportamentos como fugas, brigas e marcações. “No entanto, alerta para a técnica cirúrgica: “se você está usando Catgut na base do útero pode causar incontinência”, apontando que o tipo de sutura influencia desfechos como granulomas e distúrbios urinários”.

Benefícios

Segundo estudos e veterinários brasileiros, os ganhos são inúmeros:

Nas fêmeas: redução de quase 99% no risco de câncer de mama caso a castração ocorra antes do primeiro cio, além de prevenir infecções uterinas como a permitirá. .

Nos machos: diminuição da agressividade, marcação de território e tendência a fugir, além da prevenção de tumores testiculares e problemas prostáticos.

Para ambos: espera-se maior longevidade (até 18–62% a mais, conforme espécie), redução de enfermidades, melhora no comportamento e contribuição significativa no controle populacional, evitando milhares de ninhadas indesejadas.

Além destes fatores a castração contribui ainda para evitar o aumento da superpopulação de cães e gatos que é um problema de saúde pública, Estima-se que uma gata não castrada pode gerar até 420 filhotes em sete anos. A esterilização é apontada pela OMS como a medida mais eficaz e ética contra esse cenário, reduzindo o abandono, o número de animais de rua e a pressão sobre abrigos.

Dr. Young também destaca que o procedimento é seguro com anestesia geral, exames pré-operatórios e monitoramento; que a recuperação geralmente é rápida, com atividade moderada por cerca de 7–14 dias e cuidados locais; além de que a possibilidade de alta no mesmo dia, em boa parte dos casos.

Recomendações práticas

Algumas dicas para quem busca castrar seus pets: