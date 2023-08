A importância do autocuidado

Sul Fluminense – Em algum momento, já parou para pensar no real sentido da palavra “Saúde”? Se procurarmos uma definição completa, encontraremos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E, por muitas vezes, acreditamos que estamos cuidando muito bem da nossa saúde quando temos exames e visitas médicas em dia. Sem dúvida alguma, essa é uma parcela importantíssima. Porém, é apenas uma parcela. Cuidar da nossa saúde depende de um conjunto de ações de AUTOCUIDADO!

Em meio à rotina exaustiva que vivemos, é extremamente difícil manter hábitos de qualidade que visem nosso autocuidado. Porém, esses momentos precisam ser definidos como prioritários em nossas vidas. Pequenas ações, feitas para nós mesmas, que nos proporcionem qualidade de vida. Se tivermos organização, teremos tempo, e conseguiremos programar e realizar de forma rotineira ações que nos proporcionem esse cuidado.

Atividades físicas, boa alimentação e avaliação médica regular, ajudam a tratar e prevenir inúmeras doenças, como doenças cardiovasculares, obesidade, ansiedade, câncer. Qualquer prática que lhe cause prazer, desde fazer as unhas, arrumar os cabelos, fazer uma massagem, passear no shopping, dançar, até mesmo não fazer nada e ter um momento exclusivamente para isso, contribui para nosso bem-estar e saúde. E aproveito para dizer que precisamos nos permitir ter tempo para até, não fazer nada. A autocobrança exagerada também tem nos tirado um pouco da nossa saúde.

E os amigos? Quem não ama uma boa roda de amigos? Conversas, passeios e até mesmo conselhos. Com os terapeutas nos conhecemos e nos tratamos, e com os amigos trocamos experiências, vivemos bons momentos e criamos memórias para a vida. Assim como com nossas famílias. Uma base familiar bem solidificada, nos torna emocionalmente mais estáveis e consequentemente mais saudáveis. O nosso corpo tem a capacidade de converter em doença física tudo que perturba nossa saúde mental.

Por fim, nunca é tarde para começar, ou para aprimorar, ou mudar. Faça uma autoanálise: estou realmente cuidando da minha saúde? O que posso fazer no meu dia a dia que me proporcione bem-estar? Inicie aos poucos e com coisas fáceis e vá ampliando. Mas não adie! Organize-se, priorize o que precisa ser priorizado. Cuide-se! A sua saúde é seu bem mais precioso e precisa desse AUTOCUIDADO!

Dra. Priscilla Pereira é casada, mãe de 3 filhos e médica, especialista em Ultrassonografia Ginecológica e Obstétrica, se dedicando principalmente a realização de exames em gestantes, sua grande paixão profissional. Possui vasta experiência no assunto com um histórico superior a 50.000 exames realizados nos últimos 15 anos. É uma mulher moderna que busca o sucesso profissional, mas também o equilíbrio com a sua vida pessoal.