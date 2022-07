A Liga dos Superpets e o fantasminha brasileiro

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 15:52 horas

Desenho da DC traz de volta os super-heróis para o mundo das crianças

A programação dos cinemas esta perfeita para o público infanto-juvenil. Afinal estamos na época das férias escolares, e as crianças estão com tempo de sobra para ir ao cinema. A principal estreia desta semana é a animação “DC – A Liga dos superpets”. Que tem como principal personagem o simpático Krypto, ele mesmo, o cachorro do Super Homem. Também continua em cartaz o filme nacional “Pluft – o fantasminha” baseado naquela peça de teatro da Maria Clara Machado, que lotava os teatros na distante década de 1970. Cheio de efeitos visuais e com uma cenografia elaborada, Pluft se destaca na filmografia nacional, dominada ultimamente pelas comédias de produção barata.

Mas vamos começar pelo Krypto. Produzido pelo novo estúdio de animação da Warner, o filme traz de volta aquele cachorro de estimação do Super Homem. Que já andou fazendo companhia para sua prima, a Supergirl em várias histórias em quadrinhos. Krypto foi criado nos anos de 1950, em uma época em que as histórias em quadrinhos da DC tentavam conquistar o maior público possível, atingindo todas as faixas etárias. Nos anos de 1980 ele quase foi eliminado quando a empresa achou que o personagem era infantil demais. E não agradava aos adolescentes neuróticos que adoram histórias cheias de violência e sadismo.

Felizmente essa época passou e Krypto foi resgatado graças a uma série de desenhos animados, feitos para a televisão durante a década passada. Todavia o filme que esta nos cinemas, tem fortes ligações com os dois filmes do Superman, dirigidos pelo cineasta Richard Donner, em 1978 e 1980. E que viraram clássicos do gênero.

No início do filme ficamos sabendo que a amizade entre Krypto e Kal El (conhecido na Terra como Superman) vem da época em que os dois eram recém-nascidos. E viviam no distante planeta Kripton. Quando o planeta explodiu eles vieram para a Terra num foguete e ganharam super-poderes como todo mundo sabe. Krypto tem os mesmos poderes de seu dono, incluindo a capacidade de voar e de ser praticamente invulnerável. Só a kriptonita, a rocha verde radioativa produzida pela explosão do planeta, pode afeta-los.

Super Homem assume a identidade do jornalista Clarke Kent e vive com seu melhor amigo em uma casa moderna, nos arredores de Metrópolis. Infelizmente, para Krypto, seu dono se apaixona por uma colega de trabalho, a repórter Lois Lane, e pretende se casar com ela. O cachorro tenta sabotar o romance e apronta tantas confusões que seu dono o leva para um abrigo de animais abandonados. Para arrumar uma companheira para ele. No abrigo Krypto fica conhecendo um grupo formado por cachorros, gatos e até um hamster. E quando o Super Homem é capturado pelo vilão Lex Luthor, Krypto forma um time de super animais para resgata-lo.

O filme é muito divertido e cheio de citações ao universo da DC Comics que os fãs de todas as idades vão adorar. Já “Pluft – Fantasminha” embarca na onda dos filmes de piratas provocada pela série “Piratas do Caribe” da Disney. A menina Maribel, vivida pela estreante Lolla Belli é sequestrada pelo pirata da perna de pau (Juliano Cazarré). Ele quer usar a menina para encontrar um tesouro deixado pelo avô da garota, o capitão Bonança Arco-Íris. Felizmente, para a menina, o tesouro se encontra em uma velha casa mal assombrada. Onde vive Pluft, o fantasma que tem medo de gente. Desde que a dupla Sandy e Júnior estrelou a ficção Aquária, há mais de vinte anos, que não víamos um filme brasileiro com tantos efeitos especiais e uma cenografia tão caprichada. As crianças vão adorar.

Jorge Luiz Calife