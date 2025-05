A nova ‘Cidade do Fogo’ que treina bombeiros no RJ

Estado do Rio – O Governo do Estado do Rio inaugurou um dos mais modernos complexos de treinamento de combate a incêndios urbanos do Brasil. A Cidade do Fogo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) tem cerca de 1.500 m² de área construída e é composta por cinco fases que reproduzem situações reais de incêndios em edificações, como residências e estabelecimentos comerciais, túneis e até garagens em subsolo. O evento aconteceu na quarta-feira (7).

Fruto de um investimento do Governo do Estado da ordem de R$ 5 milhões, o equipamento foi projetado para oferecer uma ampla variedade de atividades e exercícios. A queima controlada permite que os militares observem o comportamento do fogo e da fumaça, entendam o desenvolvimento dos incêndios e vivenciem chamas reais a fim de efetuar a melhor gestão de recursos no combate ao incêndio.

“Hoje, o Estado do Rio de Janeiro conta com uma das estruturas mais modernas do mundo para capacitação dos nossos bombeiros. E é esse treinamento continuado que prepara a tropa para os salvamentos de excelência do dia a dia. Continuaremos a investir forte na corporação porque estamos falando de salvar vidas”, reforçou o governador Cláudio Castro.

A Cidade do Fogo funciona como um conjunto de salas de aula em forma de Simuladores de Desenvolvimento de Incêndio – SDI que podem atingir temperaturas superiores a 600 °C. Os simuladores colocam os militares dentro da cena, o mais próximo possível de um incêndio real, tudo isso sob supervisão, controle e segurança dos instrutores treinados e certificados.

As estruturas, montadas a partir de contêineres marítimos adaptados, ficam localizadas no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, em Guadalupe. Cada espaço tem um tamanho, uma característica e uma finalidade diferente.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro possui lugar de vanguarda no cenário nacional em treinamento e combate a incêndios. O complexo conta com cinco fases de treinamento, em grau crescente de dificuldade e complexidade. Os simuladores são amplamente utilizados por serem considerados ambientes controlados, permitindo que os militares pratiquem e aperfeiçoem suas habilidades de forma segura e eficaz”, destacou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Dinâmica



Dentro dos equipamentos, os militares são colocados à prova em situações de pouca visibilidade, com muito calor e fumaça. Os exercícios propostos envolvem observação e ataque às camadas de gases, progressão em incêndio, passagem de portas, ventilação tática, busca e resgate de vítimas e combate às chamas, entre outros. Os alunos poderão analisar o incêndio desde o seu início até o ápice, e montar linhas de atuação, inclusive em cenários desafiadores, com múltiplos cômodos e pavimentos.