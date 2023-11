A primeira edição do quarto vermelho por Andréa Alves encanta e empodera mulheres

Sul Fluminense – A primeira edição do Quarto Vermelho, um projeto concebido e desenvolvido por Andréa Alves, estrategista de imagem e designer de moda, que trouxe à tona uma proposta de resgate da autoestima para mulheres de todas as idades e status de relacionamento, marcou presença no cenário feminino, no dia 12 deste mês.

A iniciativa, que teve como missão principal proporcionar um dia único e especial para todas as participantes, contou com a colaboração de profissionais renomadas, como sexólogas, terapeutas da mulher, nutricionistas e especialistas em beleza, que se uniram para compartilhar conhecimentos e experiências valiosas.

Durante o evento, temas cruciais foram abordados, incluindo autoestima, autocuidado, autoconhecimento, sensualidade e sexualidade feminina. Um desfile, protagonizado por mulheres de diferentes idades e estilos, trouxe à tona o tema “autoestima e sensualidade através do vestir”, iluminando a plateia de participantes com seu brilho único. Andréa Alves destacou a importância de reservar tempo de qualidade para si, especialmente em meio a rotinas desafiadoras que muitas mulheres enfrentam atualmente. Ela ressaltou que a prática de auto sabotagem e comparação, independente da idade, afeta diversas áreas da vida feminina. A sexualidade da mulher também foi um ponto focal do evento, onde tabus foram quebrados, e as participantes foram encorajadas a buscar uma conversa aberta sobre o assunto, sem receios ou constrangimentos.

O evento reforçou a mensagem de que é possível e necessário que as mulheres se sintam sensuais e atraentes em qualquer fase da vida, cada uma dentro de sua individualidade e estilo próprio. Ao final da primeira edição do Quarto Vermelho, com a participação de 60 mulheres, Andréa Alves expressou sua satisfação ao ver o brilho nos olhos das participantes, percebendo que seu dever e objetivo foram cumpridos. E, com entusiasmo, ela já antecipa a segunda edição do evento, ansiosa para continuar impactando e empoderando mais mulheres. Que venha a próxima edição do Quarto Vermelho, prometendo ainda mais inspiração e transformação para todas as participantes.

Andréa Alves é estrategista de imagem e formada em design de moda, além de mãe, casada, cristã e apaixonada por vidas!