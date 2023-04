A versatilidade da camisa social branca

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 16:11 horas

Um item essencial em qualquer guarda-roupa e que cai bem no escritório, home office e até mesmo naquele passeio de final de semana, a camisa social branca pode ser usada com diversas combinações.

Apesar de a peça ser simples, ela pode ser um curinga para seus looks, pois o básico funciona e tem a capacidade de criar looks dos mais simples aos fashionistas!

Mesmo sendo vista como uma peça casual e até mais evidente do guarda-roupa masculino, a camisa social branca também é uma preferência no armário feminino, sendo uma das peças mais ecléticas que já se viu na história da moda.

Ela aparece em diversas composições e cada vez mais em looks incomuns, já que geralmente pensamos nesta peça somente em looks mais sociais.

Por ser versátil, ela é uma peça fácil de se usar em todos os estilos, seja casual, praiano, ou até mesmo na night.

A camisa branca é perfeita para aqueles dias em que você está sem criatividade na hora de montar o look, pois com ela você consegue montar várias composições de diferentes estilos.

Existem infinitas formas de criar visuais incríveis com a camisa branca. Nesta matéria destaquei 3 formas: Um look social fashionista ( calça social colorida e lenço estampado, nessa proposta brinquei com as cores, para tirar o “efeito” sério de um look social), um look mais sensual ( abotoamento diferente mostrando o ombro ) e um look com sobreposição ( camisa por dentro do vestido, uma proposta que eu acho super fashion)

Enfim, se um dia você desprezou a camisa social branca para a composição dos seus looks mais estilosos, por ela fazer “ligação” a um look mais formal, saiba que é hora de revisar os seus conceitos e dar uma chance para ela te mostrar que pode ser mais estilosa do que você imagina.

Bora tirar sua camisa branca do fundo do baú ?!