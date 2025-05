A Vida e a Obra de Bezerra de Menezes no palco do Teatro Gacemss

Volta Redonda – O espetáculo ‘Dr. Bezerra de Menezes – a cura do corpo e da alma’ desembarca no palco do Teatro Gacemss, em Volta Redonda, no dia 17 de maio, às 20h. A peça traz a história do médico e espírita que viveu durante o século XIX na cidade do Rio de Janeiro, contribuindo com importantes iniciativas para a emancipação da sociedade brasileira e desenvolvendo um grande trabalho em defesa dos humildes.

Dr. Bezerra – vivido na peça pelo ator Ricardo Andrade Vassillievitch – observou que a cura, em muitos momentos, precisava acontecer não apenas no corpo, mas na psique humana sendo ela geradora de muitos conflitos e inúmeras doenças psicossomáticas.

SERVIÇO

Espetáculo “Dr. Bezerra de Menezes – A cura do corpo e da alma”

Dia: 17 de maio (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Gacemss

Classificação: 12 anos

Duração: 90 min

Ingressos com poltrona numerada

Valores:

1º lote: 100,00 (inteira) // 60,00 (promocional – solidário com 1 kg de alimento) // 50,00 (meia-entrada) // 40,00 (associado do Gacemss)

Venda pelo site Ingresso Digital e na Secretaria do Gacemss, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.