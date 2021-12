A volta do Matrix e do Homem Aranha

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 15:57 horas

Em onda nostálgica cinema reprisa os sucessos do milênio

Neste final de 2021 o cinema resolveu apelar para a nostalgia da geração do milênio. Com dois filmes que fazem uma verdadeira retrospectiva das séries Matrix, que foi sucesso na passagem do século 20 para o 21, e do Homem Aranha. Que também ganhou sua forma atual no início do novo milênio. Matrix Ressurections (Assim mesmo, em inglês, eles não traduzem mais os títulos dos filmes) tem o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss reprisando os papéis de Neo e Trinity em busca de uma nova camada da realidade. Já o Homem Aranha se envolve com o doutor Estranho (Ou Strange, se você prefere falar inglês), que no lugar de ajuda-lo complica as coisas. Trazendo todos os vilões dos últimos dez filmes para perseguir o coitado do Peter Parker.

A produção do “Homem Aranha – Sem volta para casa” (Esse título eles traduziram) teve mais sorte do que o pessoal do Matrix. Numa façanha notável eles conseguiram que a maioria dos atores que participaram da franquia, nos últimos 20 anos, retomassem seus papéis. Assim poderemos ver o Willen Dafoe, vestir novamente a armadura do duende verde, o Alfred Molina colocar os tentáculos do doutor Octopus e o Jamie Fox como o Electro. Até o J.K.Simmons bateu ponto, para interpretar de novo o rabugento editor do jornal onde trabalha o Peter Parker.

Ao reunir personagens de vários universos diferentes o filme lembra o excelente desenho animado do Homem Aranha no Spiderverse. Mas não chega perto do esplendor daquela animação que ganhou prêmios em 2018. É mais um filme perfeito para a geração videogame, aquela que tem o déficit de atenção de uma criança de 4 anos. Tudo tem que ser muito rápido, cheio de explosões e correrias senão eles perdem o interesse e dormem. Daí que “Homem Aranha – sem volta para casa) é aquele desfile interminável de vilões e peripécias, incluindo até o reaparecimento do Sandman. Pena que eles não conseguiram trazer de volta as mocinhas da franquia, seria bom ver de novo a Gwen Stacy da Emma Stone. Mas ela ficou famosa e custa muito caro hoje em dia.

A produção do Matrix Ressurections bem que tentou convencer o Lawrence Fishbourne e o Hugo Weaving a voltarem a interpretar os papéis de Morpheus e agente Smith. Mas eles tinham outros compromissos e não toparam. Assim, do elenco original do Matrix de 1999 ficamos apenas com o Keanu Reeves e a Carrie Anne Moss, que voltam a se encontrar, vinte anos depois. Pra quem ainda não tinha nascido no início do século é bom relembrar um pouco a trama da trilogia original. Neo é um jovem hacker que conhece uma turma da pesada, liderada pelo misterioso Morpheus. Ele toma uma pílula e descobre que a realidade onde vive é um programa de computador, uma realidade virtual criada por uma inteligência artificial do futuro. Onde a humanidade foi escravizada para virar fonte de energia para os seres cibernéticos que dominaram o mundo (Não, eles nunca ouviram falar em energia solar).

Agora Neo volta a fazer contato com sua amiga Trinity e tenta descobrir se aquele mundo de pesadelo, que ele conheceu há vinte anos, não é apenas mais uma camada de realidade virtual criada pelas super-inteligências cibernéticas. O que é apenas uma desculpa para mais tiroteios, explosões e gente andando pelas paredes e pulando do alto de prédios. O tema é bem atual já que o Facebook e outros gigantes da informática andam planejando criar um mundo virtual, o Metaverso, na vida real. Divirtam-se.

Jorge Luiz Calife