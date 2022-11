A volta do príncipe submarino - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 17:49 horas

Herói vira descendente dos maias no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Os fãs dos quadrinhos que forem assistir ao filme “Pantera Negra – Wakanda para sempre” vão ter uma surpresa inesperada. O aparecimento do personagem Namor, o príncipe submarino, que já foi um dos principais heróis da Marvel. No filme, em cartaz nos cinemas, ele faz parte de uma tribo descendente dos maias, que se mudou para o fundo do oceano para escapar da invasão dos espanhóis, durante a colonização da América. Ele é interpretado pelo ator Tenoch Huerta que acha importante ter um latino-americano como personagem principal no filme.

É a volta de um herói que ficou esquecido por muito tempo. Namor, conhecido pelos norte-americanos como Submariner, foi criado em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. E fez tanto sucesso que obrigou a editora concorrente, a DC Comics, a criar uma cópia, o Aquaman. Que também governa um reino submarino que nem o Namor. Mas enquanto o Aquaman foi protagonista de uma superprodução, estrelada pelo Jason Momoa, o Namor só aparece agora, muito tempo depois.

Para interpretar o Namor, Tenoch Huerta ganhou umas orelhas pontudas, semelhantes as do senhor Spock de Jornada nas Estrelas. Mas não se pode falar em plágio, afinal, Namor surgiu muito antes de Star Trek, que foi criada em 1965, quando o personagem já bombava nos quadrinhos da Marvel. Namor formava um time de super-heróis com o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor e apareceu naqueles desenhos animados dos anos 60. Que não passavam de histórias em quadrinhos filmadas.

Agora ele ressurge tardiamente, bancando o vilão na maior parte do filme “Wakanda para sempre”. No roteiro de Ryan Gogler, Namor declara guerra ao reino africano de Wakanda por ter se revelado ao mundo. O que ele acha que vai comprometer a segurança do reino submarino de Talokan, onde vivem os descendentes dos antigos maias. Wakanda já tem seus próprios problemas, sendo ameaçada por grupos invasores que buscam o elemento vibranium. A fonte de energia que deu a Wakanda uma tecnologia superior a do resto do mundo.

O problema é que uma jovem aluna do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criou uma máquina que detecta as minas de vibranium. E com essa máquina o Serviço Secreto Americano, a CIA, vai descobrir a localização da cidade submarina de Namor.

Namor propõe uma aliança com o reino de Wakanda. Desde que eles ajudem a matar a cientista que criou a máquina localizadora de vibranium. Mas a cientista é apenas uma adolescente o que vai aumentar o conflito entre os personagens. Isso é tudo o que podemos adiantar a respeito do filme, sem dar os temidos spoilers.

Ao contrário de outros personagens dos quadrinhos, que foram muito modificados antes de aparecerem na telona, Namor mantem suas características básicas. Ele e seu povo são mutantes que se adaptaram a vida no fundo dos oceanos. Os roteiristas de “Wakanda para sempre”, apenas acrescentaram a origem maia ao personagem. Que é conhecido entre seu povo como Kukulkan, o deus maia da serpente emplumada. O filme tem muita ação e cenários espetaculares, conseguindo manter o interesse na série, mesmo depois da morte do ator Chadwick Boseman, que fazia o Pantera Negra.

Jorge Luiz Calife