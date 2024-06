AAP-VR anuncia curso de Educação Financeira para Idosos

Volta Redonda –A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) anunciou nesta quinta-feira (20) que está preparando mais um projeto de capacitação de idosos e pessoas com necessidades especiais para inclusão no mundo digital e mercado de trabalho, com cursos presenciais. Entre os cursos oferecidos, estão Introdução ao Mundo Digital, Editor de Textos, Planilhas e Apresentação de Slides.

Segundo o diretor de Assistência Social da AAP-VR, Manoel Messias dos Santos, o diferencial deste projeto é a possibilidade de a pessoa participar, também, do Curso de Educação Financeira. Segundo ele, situações como uma doença ou desemprego de um filho, são elementos fortes para desequilibrar o orçamento de um idoso.

“Para viver apenas de um salário de aposentado e manter boa qualidade de vida é necessário rigoroso planejamento financeiro para que as despesas básicas possam ser pagas e ainda sobre para o lazer. O idoso precisa, como todo jovem, de autonomia e independência. Além de receber sua aposentadoria sem intervenção de terceiros, ele deve ter total controle sobre como gerir e gastar. Assim, a educação financeira serve de ferramenta para alcançar a liberdade financeira. Trata-se, também, de fornecer conhecimento, estímulo e incentivo ao empreendedorismo. O Ensino de Educação Financeira para a pessoa idosa acontecerá por meio de curso presencial, no auditório da AAP-VR”, explicou Messias.

A próxima turma de Educação Financeira, acontecerá no período de 8 a 31 de julho, às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 8h30 às 10h30. Os cursos são voltados para o público de 60 anos ou mais e pessoas com deficiências. Caso a pessoa interessada não tenha 60 anos queira participar, é só se apresentar acompanhado de um idoso. Os cursos são gratuitos e voltados para associados e não-associados.