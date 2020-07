AAP-VR e Faaperj pedem aprovação do 14º salário para aposentados

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 19:16 horas

Volta Redonda – O presidente da nossa Associação, Ubirajara Vaz, o diretor previdenciário, Rômulo de Carvalho, e a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj), Yedda Gaspar, reivindicaram a aprovação do projeto de lei que concede o 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, em carta, endereçada a todos os deputados federais e senadores.

Na justificativa, os líderes dos aposentados lembram que a classe vem sofrendo arrocho salarial através dos anos, independentemente do partido político dos sucessivos presidentes da República. O projeto tramita, atualmente, no Senado Federal.

Confira a íntegra do documento

“Senhores deputados e senadores,

Como é do conhecimento dos senhores (ou deveria ser) a classe dos aposentados e pensionistas é uma das mais prejudicadas em nosso País.

Sai governo, entra governo, independentemente de partido político, a perda salarial dos aposentados aumenta, com reajustes do salário mínimo maiores do que os praticados a nossa classe.

Isso levou milhões de brasileiros, que sempre contribuíram acima do piso, a, hoje, só receber o salário mínimo, numa época de vida onde as despesas, principalmente com medicamentos de uso contínuo, aumenta.

É baseados em tudo isso que a FAAPERJ e a AAP-VR reivindicam a aprovação do PL 3.657/2020, que concede, este ano, o 14º salário aos aposentados e pensionistas. Esclarecemos que tal benefício deve ser concedido a todos os aposentados e pensionistas do INSS, devido ao fato dos mesmos ficarem sem o 13º, antecipado por causa da pandemia.”