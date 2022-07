AAP-VR firma parceria com o UniFOA para oferecer descontos aos associados

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 18:28 horas

Volta Redonda- Um dos benefícios da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda mais usados por seus associados é o desconto no comércio e serviços. O presidente da entidade, Ubirajara Vaz, costuma afirmar que foi graças a esses descontos que a AAP-VR cresceu e, com o tempo, se transformou na maior associação do gênero da América Latina. Pois essa iniciativa acaba de ser reforçada, agora, com um convênio que garante vantagens aos associados e aos alunos do UniFOA.

Em reunião executiva, realizada no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, AAP-VR e UniFOA firmaram parceria para a concessão de descontos nos cursos de graduação aos colaboradores da Associação, associados e dependentes. Em contrapartida, a AAP-VR concederá estágios aos alunos da instituição de ensino.

Participaram da reunião o presidente da Associação, Ubirajara Vaz, e o Diretor de Comunicação e Marketing, Sérgio Luiz Pereira dos Santos. Pelo UniFOA, participou o seu presidente, Eduardo Prado.

Durante o encontro, foi reforçado o interesse mútuo em estreitar relações e em realizar iniciativas conjuntas nas áreas de saúde e educação.

“Embora já houvesse o convênio, a efetivação da parceria é um sonho antigo. O momento na AAP-VR é de expansão e muito oportuno para a entrada do UniFOA. Poderemos garantir uma dimensão de ensino mais aprofundada e a extensão curricularizada, além de agregar ao que a Associação oferece”, afirmou Eduardo Prado.

Já o presidente Ubirajara Vaz disse que a parceria com o UniFOA é um projeto pensado há algum tempo e que irá facilitar a vida de muitos associados que estudam ou pretendem estudar na instituição.

“É o que sempre digo: se o nosso associado usar os descontos que conquistamos no comércio e serviços, a sua contribuição mensal sai de graça. Esse de hoje, com o UniFoa, particularmente, é um dos que me deixa mais feliz, pois a Educação é a melhor forma para que a pessoa cresça e seja vitoriosa na vida”, concluiu.