AAP-VR terá eventos e campanhas de doação de sangue e medula

Volta Redonda – “O dia 8 de março na nossa Associação vai ser inesquecível”. A afirmação é do diretor de Assistência Social da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Manoel Messias dos Santos, e foi feita ao comentar sobre os preparativos da entidade para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Além de eventos próprios, a AAPVR fechou parceria com o grupo Flamedula e com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para a captação de doadores de medula óssea.

“No dia 8, haverá muitas atividades aqui, na Unidade Aterrado. Vamos oferecer massagens, auriculoterapia e teste de glicemia. Teremos apresentação do coral, dança do ventre, artesanato, momento beleza, festival de tortas do Grupo de Ação Voluntária e muito mais. E vamos estimular o cadastramento para a doação de medula óssea, que é um gesto simples, mas que salva vidas”, afirmou Messias.

Advertisement

As comemorações do Dia Internacional da Mulher começarão às 9 horas. A Unidade Aterrado do Grupo AAPVR fica na Rua 535, número 835, ao lado da Justiça do Trabalho.