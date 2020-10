AAP-VR vai receber verba de R$ 500 mil destinada pelo deputado Antonio Furtado

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 14:16 horas

Volta Redonda- As ações desenvolvidas na região, e que proporcionam qualidade de vida para a população, têm sido acompanhadas, de perto, pelo deputado federal delegado Antonio Furtado. Um exemplo disso é o trabalho de cuidado com os idosos realizado pela Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (APP-VR).

Durante visita ao Centro de Prevenção à Saúde do Idoso da entidade (CPSI), o parlamentar aproveitou para dar a notícia de que destinará R$ 500 mil para ampliação dos atendimentos oferecidos à terceira idade.

– A AAP-VR desenvolve um trabalho belíssimo ajudando a nossa melhor idade. Muitos idosos estariam desassistidos se não fossem os atendimentos da Associação. Para ajudar fazer esse atendimento ser ainda mais admirado vamos destinar R$500 mil para os projetos que são realizados aqui – anunciou o parlamentar.

Esse não é o primeiro envio de verbas feita pelo deputado federal delegado Antonio Furtado à Associação dos Aposentados. No ano passado foram destinados R$ 50 mil para serem investidos nos atendimentos de fisioterapia, na construção do auditório no espaço de convivência e na melhora do Centro de Atendimento das Mulheres.

– O deputado Furtado é um homem de confiança nosso não é de agora. Está sempre presente e é dedicado em atender as nossas solicitações para melhorar a qualidade de vida da terceira idade – elogiou o presidente da AAP-VR Ubirajara Vaz.

De acordo com o gerente de planejamento e controle da APP-VR, Eduardo Vaz, algumas mudanças estão acontecendo para dar condições ainda melhores de atendimento para os idosos. Entre elas, a transferência de todos os atendimentos na área da saúde ser transferida para o novo Centro de Prevenção a Saúde do Idoso.

– Queremos sempre dar o melhor atendimento aos idosos. É muito importante essa parceria com o poder público. A nossa com o deputado Delegado Antonio Furtado tem ajudado muito. As verbas trazidas por ele estão contribuindo para investirmos na melhoria do atendimento à terceira idade. Agradeço o Deputado o carinho com a nossa Associação e com os idosos. Essa parceria está cada vez mais forte. Realmente é um deputado presente e está aqui conosco no dia a dia – ressaltou Eduardo Vaz.