AAPVR cobra aprovação de projeto que garante 100% das pensões

Volta Redonda – O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Geraldo Vida, encaminhou, nesta quarta (16) carta a todos os deputados federais, reivindicando a aprovação do PL 338/2024, que devolve às pensionistas os 100% do que o trabalhador ou aposentado receberia.

“A reforma da previdência, em 2019, criou, no Brasil, dois tipos de pensionistas, as de 1ª e as de 2ª classes, o que é injusto e levou milhares delas a uma perda brutal de qualidade de vida”, explica o presidente da AAPVR.

Geraldo Vida afirmou ainda que, desde que foi lançado o texto da reforma, a AAPVR vem trabalhando, junto ao Congresso Nacional, para que distorções, como as das pensionistas, sejam sanadas. Confira a carta encaminhada aos deputados federais.

“Na qualidade de representante de milhares de aposentados e pensionistas da região Sul do Estado do Rio de Janeiro e dos filiados à Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas, esta com dezenas de milhares de pessoas afiliadas do Estado do Rio de Janeiro, dirigimo-nos a Vossa Excelência no intuito de solicitar empenho para a apreciação nas Comissões e aprovação em Plenário do PL 338/2024, que altera o art. 75 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para tratar sobre o valor mensal da pensão por morte”, afirma um trecho da carta.