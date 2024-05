AAPVR inicia comemorações pelos seus 51 anos

Volta Redonda – Atividades durante todo o dia marcaram, na quarta-feira, o início das comemorações dos 51 anos da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. De manhã, a diretoria da Rede Ibero-Americana de Associações de Aposentados (Riaam-Brasil), acompanhada do coral da entidade, visitou a Unidade Aterrado da AAPVR, onde aconteceu o chamado “Dia do Bem-Estar”, com aferição da pressão arterial, teste de glicemia, auriculoterapia, dicas de cuidado com a pele e aplicação de filtro solar.

À tarde, na sede, na Vila Santa Cecília, a presidente da Riaam, Maria Machado Cota, fez o lançamento da versão em Braille do Estatuto do Idoso. Também houve a apresentação dos corais da Riaam e da AAPVR, além de entrega de moções de aplausos e congratulações a própria Maria Machado Cota, ao presidente Ubirajara Vaz, ao professor de Braille Rafael Eleutério e ao consultor Edson Antônio Ambrósio, autor da tradução do Estatuto do Idoso para o Braille.

No dia 29, as comemorações do 51º aniversário da AAPVR continuam, com reunião da diretoria com associados e vários eventos na Unidade Aterrado (Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças).