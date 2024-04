AAPVR promove primeira aula de esperanto

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) promoveu nesta quarta-feira (10), a primeira aula de Esperanto da nova turma da associação, ministrada pelo professor Vicente Werneck.

Antes do início da aula, o coordenador do Grupo de Esperanto de Volta Redondo, Sílvio Bruno, conversou com os alunos sobre o crescimento do idioma no mundo, seus objetivos e a importância de uma comunicação universal.

As aulas de Esperanto são realizadas há vários anos na AAPVR, através da iniciativa do engenheiro Alberto Flores, reconhecido esperantista, que faleceu há cinco anos.

Flores, como era mais conhecido, foi homenageado nesta primeira aula, sendo lembrado, que é dele o termo “Esperanto-Terapia”, já que estudos mostram que o aprendizado da língua universal ajuda na prevenção do Alzheimer.

15 alunos participaram da primeira da primeira aula, na Unidade Aterrado. As inscrições continuam abertas, para se inscrever entre em a associação de aposentados através do número 2102 1990 ou 98141 4445, você também pode fazer a inscrição na sede da associação na Rua 535, nº 835, ao lado da Justiça do Trabalho.