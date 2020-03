Abastecimento de água em regiões de Angra dos Reis será normalizado em 36 horas

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 11:21 horas

Angra dos Reis – Equipes do Saae (Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto) de Angra dos Reis estão em campo desde as primeiras horas desta terça-feira (17), realizando ações para que moradores recebam o abastecimento de água normalmente. A previsão é que a situação seja normalizada em 36 horas.

– Às 4h fizemos uma descarga para limpar a rede e, às 6h30, começamos o abastecimento. Hoje não vamos fazer manobra, para que todos os bairros sejam abastecidos. A água já começou a chegar para os moradores, mas a situação vai ser normalizada dentro de 36 horas – informou o presidente do Saae, Paulo Cezar de Souza, o PC.

A descarga interrompeu parcialmente o abastecimento de água nas regiões de: Sapinhatubas 1 e 3, Monte Castelo, Belém, Ribeira, Gamboa do Belém, Ponta dos Ubás, Caieira, Nova Angra e Japuíba.

De acordo com o Saae, o sistema de abastecimento da região da Japuíba é feito em dias alternados desde 2006. Sapinhatubas 1 e 3, Monte Castelo, Belém e Ribeira são abastecidos em um dia, enquanto Nova Angra e Japuíba em outro. Gamboa do Belém, Ponta dos Ubás e Caieira são abastecidos diariamente, devido a localização geográfica dos bairros.

– A água para todos esses clientes sai da barragem da Banqueta e, há 10 dias, estamos trabalhando em diversos rompimentos de rede: dois no Cabo Severino, causados pelas chuvas; dois sob uma residência, que foi um reparo de difícil acesso, com a necessidade de quebra de laje; e outro devido a ação de uma retro. As redes deveriam estar livres, mas estão em sua maior parte sob as casas, que foram construídas sem planejamento, o que dificulta a manutenção – explicou o presidente da autarquia, que também orienta a população a economizar água.

Capacitação

Funcionários do Saae de Angra dos Reis estão recebendo captação para utilizarem o geofone. O novo equipamento vai detectar o vazamento de água sob o solo e garantir mais eficiência nos reparos necessários.

– Nossa equipe vai começar a ser treinada hoje pra a utilização do geofone. Esse equipamento que adquirimos é de última geração e possibilita que o funcionário caminhe sobre o asfalto e verifique se está ocorrendo algum vazamento de água, por meio do barulho, identificando se está havendo pressão ou não – concluiu PC.