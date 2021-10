Abastecimento de água será interrompido em Valença e Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 10:29 horas

Moradores devem economizar água até a conclusão dos serviços de manutenção de rede

Sul Fluminense – Devido aos serviços de manutenção de redes, o abastecimento de água deverá ser suspenso em duas cidades da região: em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí e em Valença. A Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto) realiza os serviços de manutenção nesta quarta-feira (27), das 8h às 17h, na Estação de Tratamento de Água, de Valença, quando será feita a limpeza dos decantadores e floculadores.

Já na quinta-feira (28), das 7h às 17h, os técnicos da empresa limparão a barragem e o poço de captação de Ipiabas. Para executar o serviço em Barra do Piraí será necessário interromper temporariamente o abastecimento para a localidade de Ipiabas. Já em Valença, somente a sede do município terá o abastecimento interrompido. Não haverá alteração no fornecimento de água para os distritos de Barão de Juparanã, Conservatória, Parapeúna, Pentagna e Santa Isabel, que são atendidos por sistemas independentes.

O abastecimento será retomado logo após a conclusão. Em alguns locais de Valença, como ruas mais altas, pode levar até 48 horas para se restabelecer totalmente. Em Ipiabas, a previsão é de até 36 horas. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento para a execução do serviço.

Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais. Clientes da Cedae podem pedir o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.