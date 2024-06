Abertas as inscrições para curso da ECG em Angra

Angra dos Reis – Estão abertas, até o dia 12 de julho, as inscrições para o curso “Contratos Administrativos sob a Ótica da Lei nº 14.133/2021”. Este é o último dos cinco cursos disponibilizados em Angra pela Escola de Contas e Gestão (ECG), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

A iniciativa de TCE-RJ de disponibilizar cursos de aperfeiçoamento aos servidores públicos faz parte do projeto ‘ECG Presente: Educação Itinerante do TCE-RJ’. Em Angra, o projeto conta com o apoio da Prefeitura, através da Controladoria-Geral do Município (CGM).

As aulas, presenciais, serão ministradas na Universidade Estácio de Sá, em Jacuecanga, entre os dias 12 e 16 de agosto. As inscrições podem ser feitas por todos os servidores (efetivos e comissionados), cujas atividades se relacionem com o conteúdo do curso, através do site

O projeto ‘ECG Presente: Educação Itinerante’ do TCE-RJ constitui-se na realização de atividades de capacitação em municípios selecionados, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da ECG/TCE-RJ, das principais regiões do Estado do Rio de Janeiro, que servem como polos para os municípios próximos.

MAIS INFORMAÇÕES

Curso: Contratos Administrativos sob a Ótica da Lei nº 14.133/2021;

Fim do período de inscrição: 12/7;

Aulas: 12 a 16/8;

Horários: 12/8, das 13h30 às 16h; 13/8, das 9h às 17h; 14/8, das 9h às 17h; 15/8, das 9h às 17h; 16/8, das 10h às 12h30.