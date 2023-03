Abertas as inscrições para curso de Cultivo de Hortaliças, raízes, bulbos e tubérculos em Pinheiral

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 10:38 horas

Curso é gratuito e com vagas limitadas

Pinheiral – As inscrições para o curso de Cultivo de Hortaliças, Raízes, Bulbos e Tubérculos estão abertas. O curso é inteiramente gratuito, com vagas limitadas e os interessados devem realizar as inscrições através do telefone 24 3323-1139, ou comparecer na sede da SEMADER, na Rodovia Benjamin Constant, 4703, Km 05 das 8 às 17 horas.

“O curso tem o objetivo de aperfeiçoar as técnicas de produção de hortaliças de raízes, bulbos e tubérculos seguindo as recomendações técnicas e de qualidade dos produtos, sendo importante para os produtores rurais do município e para quem tem interesse em iniciar o cultivo e a venda destes produtos. O curso contempla em seu conteúdo programático, desde a escolha do local, a importância da amostragem do solo, adubação até comercialização”, afirmou o secretário da pasta, Fábio Nogueira, frisando que o curso é importante para os produtores da cidade que buscam se aprimorar e até mesmo dar início a plantação e cultivo desses produtos.

As aulas serão realizadas nos dias 08, 09 e 10 de março, na SEMADER, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4703, Km 05, das 9 às 17h. Ao final do curso, os alunos estarão capacitados para utilizar as técnicas de produção e cultivo e receberão certificado. O curso é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER).