Abertas as inscrições para o 18º Festival de Música em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 13:53 horas

O evento acontecerá de forma híbrida, no Teatro Municipal, no dia 28 de agosto

Angra dos Reis – Mesmo com o avanço da vacinação contra a covid-19 em Angra dos Reis, o 18º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande terá neste ano sua 2ª edição especial on-line. O festival, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Eventos, vai acontecer no 28 de agosto, a partir das 20h30, no Teatro Municipal, com transmissão ao vivo pelo Youtube (Angra Eventos). As inscrições são gratuitas, foram abertas nesta quinta-feira (29) e encerram-se no dia 14 de agosto.

A ficha e o regulamento completo estão disponíveis para download no site www.angra.rj.gov.br. As inscrições devem ser enviadas exclusivamente por e-mail para o endereço [email protected].

As músicas serão premiadas em duas categorias: “Tema Livre” e “Tema Ecologia”, que deve destacar obrigatoriamente as características ecológicas da Baía da Ilha Grande. Os quesitos “Melhor Intérprete” e “Popular” terão vencedores únicos, independente da categoria inscrita.

Cada participante poderá inscrever até duas músicas no “Tema Livre” e outras duas no “Tema Ecologia”. As inscrições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical como nos versos.

A seleção das músicas será feita por profissionais convidados pela Secretaria de Eventos. A divulgação do resultado das músicas selecionadas será feita no dia 20 de agosto de 2021 no site da Prefeitura de Angra. Ao todo, serão selecionadas 15 músicas, sendo 10 do “Tema Livre” e 5 do “Tema Ecologia”.



PREMIAÇÃO

MELHOR MÚSICA – TEMA LIVRE – PRÊMIO MAESTRO GALLOWAY

1º lugar: Troféu

2º lugar: Troféu

3º lugar: Troféu



MELHOR MÚSICA – TEMA ECOLOGIA – PRÊMIO MARCELO RUSSO

Vencedor único: Troféu



MELHOR INTÉRPRETE

Vencedor único: Troféu

MELHOR MÚSICA – POPULAR

Vencedor único: Troféu