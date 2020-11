Abertas as inscrições para pré-matrícula na rede municipal de Quatis

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 14:08 horas

Quatis– As inscrições para a pré-matrícula escolar estão abertas na Rede Municipal de Ensino para 2021 e seguem até o dia 27 de novembro aos alunos, que vão ingressar nas unidades escolares e nas creches; aos que pretendem mudar de escola em 2021; ou no caso daqueles cuja fase seguinte dos seus estudos não seja disponibilizada na unidade aonde se encontram matriculados.

As inscrições podem ser realizadas de duas formas: Na presencial, o responsável pelo aluno deverá se dirigir até a escola onde pretende a vaga e preencher o formulário de inscrição. Para o ensino regular o atendimento será das 9h às 15h. Para o EJA (Ensino de Jovens e Adultos) o horário de funcionamento será das 13h às 19h.

A outra maneira de realizar a pré-matrícula é acessando a página da Prefeitura de Quatis na internet no endereço www.quatis.rj.gov.br e preencher o cadastro com os dados solicitados. Neste caso, será necessário ainda inserir uma foto do comprovante de residência. No mesmo endereço eletrônico os interessados podem ter acesso também a todas as orientações e documentos necessários para efetuar a pré-matrícula.

– A pré-matrícula nos permite ter um demonstrativo inicial do número de crianças e alunos que farão parte da rede no próximo ano. Com isso, teremos a condição de realizar a distribuição dos estudantes inscritos entre as creches e as escolas municipais, segundo a disponibilidade de vagas em cada uma das instituições escolares do município – disse a secretária municipal de Educação, Patrícia Vidal.

A previsão é de que no dia 18 de dezembro seja divulgada a lista dos alunos distribuídos por escolas e creches. Depois da divulgação, entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2021, será aberto o prazo para a efetuação das matrículas. Para o ensino regular, o atendimento será das 7h às 12h. Já para o EJA, as escolas estarão funcionando no horário de 13h às 18h. Quem tiver dúvidas pode procurar a Secretaria Municipal de Educação. O horário de atendimento é de 9h às 15h.

Renovação de matrícula

A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que, excepcionalmente em 2020, as renovações de matrículas para 2021 serão automáticas, a não ser que haja solicitação de transferência por parte do responsável.

Devido à pandemia, os procedimentos administrativos como assinatura de formulário de renovação, atualização de dados e documentos acontecerão na ocasião do início do ano letivo quando as secretarias das escolas farão o chamado para os responsáveis comparecerem a unidade de ensino para a regularização.