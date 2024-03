Abertura da 3ª edição do Barra Mansa Festival de Filmes é voltada para público feminino

Barra Mansa – A 3ª edição do Barra Mansa Festival de Filmes teve início na tarde desta sexta-feira (1º), no Cine Show. O evento é realizado pela Cia Teatral Calegari, com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

O primeiro dia teve sua programação voltada especialmente para o público feminino, com o Cine Delas, onde foram exibidos filmes com direção exclusiva de mulheres. Ao todo três filmes foram apresentados aos espectadores, sendo eles “Cida tem duas sílabas”, “Mãe” e “O Rio é uma coisa muito séria”.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, o apoio ao festival reforça o uso da Lei Paulo Gustavo. “O festival valoriza a produção local, isso é motivo de muito orgulho. São profissionais de grande relevância envolvidos neste evento, além de ser uma edição viabilizada com os recursos da Lei Paulo Gustavo”, declarou.

O diretor da Cia Teatral, Danilo Calegari, falou sobre a realização de mais uma edição do evento. “O Festival de Filmes é para que as pessoas vejam que o município é forte culturalmente, não só na parte teatral, mas também no audiovisual. Para os nossos atores ter esse incentivo é muito importante, além de fomentar a arte e a cultura aqui na região”, ressaltou Calegari.

Advertisement

A programação se estende durante a próxima semana e será concluída no domingo (10). Todos os filmes serão exibidos gratuitamente no Cine Show, localizado na Av. Joaquim Leite, 577, no Centro.