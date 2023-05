Abertura da Copa Diarinho acontece neste sábado e será transmitida ao vivo pela internet

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 17:57 horas

Quase 3 mil atletas participam dos jogos, que vão até o início de julho

Volta Redonda – Chegou a hora: acontece neste sábado (6), às 9h, a cerimônia oficial de abertura da 18ª edição da Copa Diarinho de Futsal. O evento acontecerá no Ginásio Amaro Inácio, que fica na Praça Tiradentes, no Retiro. A Copa Diarinho – maior competição esportiva infanto-juvenil do interior do estado do Rio – acontece por meio de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e o jornal DIÁRIO DO VALE.

O torneio segue até o dia 2 de julho e contará com a participação de atletas de seis a 17 anos, de 53 instituições de ensino públicas e privadas do Sul Fluminense, que vão formar 212 equipes. Ao todo, serão 2.968 atletas de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Claro e Vassouras.

Para acompanhar os jogos da Copa Diarinho, fique atento: eles acontecerão sempre aos sábados e domingos em oito ginásios de Volta Redonda. São eles: Retiro, Santo Agostinho, Santa Cruz, 249, Vila Rica, Três Poços, Açude e Siderlândia. Uma das novidades desta edição da Copa será a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura pelo perfil do DIÁRIO DO VALE no Instagram.

Equipes

As equipes serão divididas em Série Prata (instituições públicas) e Série Ouro (instituições particulares), distribuídas em seis categorias por idade. As categorias Sub-7 (5 a 7 anos) e Sub-9 (8 a 9 anos) terão participação mista (masculino e feminino), em formato de festival. A Sub-11 (10 a 11 anos) também terá formato misto. Para quem for competir nas categorias Sub-13 (12 a 13 anos), Sub-15 (14 a 15 anos) e Sub-17 (16 a 17 anos), as disputas serão divididas entre masculino e feminino.