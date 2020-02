Abertura de comportas da represa do Funil causa interrupção na ETA Belmonte

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 17:03 horas

Volta Redonda- Na manhã desta terça-feira (18), a ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte teve que suspender o tratamento de água por conta do nível de turbidez do Rio Paraíba do Sul. O problema aconteceu devido a abertura da comporta da represa do Funil, que aconteceu por dias seguidos, e pela forte chuva que afetou a região. Segundo a equipe técnica da autarquia, a medida foi tomada para manter a qualidade do serviço ofertado.

– Em casos como esse, de turbidez muito elevada, é necessária uma quantidade muito grande de produto para fazer o tratamento. Além de não resultar em uma água de qualidade para o consumo da população, nós temos um gasto muito alto. Então, a medida mais prudente é fazer a paralisação – explicou o gerente de Água e Esgoto, Jardel Souza.

De acordo com o diretor do Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), José Geraldo Santos, o Zeca, o tratamento ficou interrompido por pouco mais de duas horas.

– Quando vimos que a turbidez estava muito elevada, nós paramos a estação para que a água entregue à população não perdesse a qualidade – contou.

Zeca alertou para a necessidade de uso racional da água e para que a população evite o desperdício.

– O serviço já foi restabelecido, mas pode haver algum reflexo no abastecimento, já que estamos em época de alto consumo. Por isso, é importante que a população use de forma consciente – disse.