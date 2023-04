Abertura de temporada da Banda Sinfônica de Barra Mansa acontece nesta terça (04) - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 18:14 horas

Barra Mansa – O concerto de abertura da temporada da Banda Sinfônica de Barra Mansa acontece nesta terça-feira (04).

O evento está marcado para às 19 horas, no Parque da Cidade, sede do projeto Música nas Escolas.

O concerto terá com a regência do maestro Isac Francis e com a participação do Trio de Eufônios, composto por Victor Leite, Vinícius Gonçalves e Pedro Lucas.

No concerto, os presentes poderão ouvir as obras The Houds of Springs, Infinite Hope, Dobrado Sinfônico n°5 em C minor “Hades”, Suíte Brasileira, Bluger Holiday e Third Symphony.