Abertura do Natal em Barra Mansa terá desfile com o Papai Noel nesta quinta-feira

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 16:14 horas

Além da atração nesta quinta-feira, dia 25, todos os domingos de dezembro que antecedem a festividade terão atrações especiais, com direito a shows gratuitos à população

Barra Mansa – Para garantir a magia e o encanto característicos do Natal, a Prefeitura de Barra Mansa preparou uma programação especial para a abertura oficial da festividade no município. Às 18h30 desta quinta-feira, dia 25, o Papai Noel sairá do Restaurante Cidadão, na Avenida Domingos Mariano, em direção a Joaquim Leite, no Centro. O bom velhinho percorrerá o trajeto em um veículo e receberá as crianças no presépio montado na Praça da Matriz.

“Além desta atração, todos os domingos de dezembro que antecedem o Natal, dias 05, 12 e 19, terão atrações especiais com direito a shows gratuitos à população. Pensamos nesta programação com muito carinho, pois nosso objetivo é presentear a população de Barra Mansa”, destacou o prefeito Rodrigo Drable, durante reunião na manhã desta terça-feira, 23, para tratar sobre os detalhes do Natal na cidade.

O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo e contou com a participação dos secretários municipais Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Gabriel Resende (Administração e Modernização do Serviço Público); subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes; presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo; e representantes de entidades: Leonardo dos Santos (presidente da CDL-BM), Fernanda de Almeida Moyses (diretora da Aciap-BM) e Lílian Panizza (vice-presidente do Sicomércio-BM).

Domingão de Natal

Nos dias 05, 12 e 19/12, o tráfego de veículos na Avenida Joaquim Leite ficará interrompido até as 17h, no trecho entre a Travessa Barão de Guapy e a Praça da Matriz. A interdição será a partir das 23h dos dias anteriores às datas. Um palco será montado para a realização de apresentações musicais do Domingão de Natal, que acontecerão às 10h e às 14h todos os dias. O comércio permanecerá aberto das 9h às 17h.

“Além dos shows, teremos em todos os dias, praça de alimentação, banheiros químicos e brinquedos para as crianças”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello.

As atrações musicais serão confirmadas e divulgadas em breve.