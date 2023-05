Abono Salarial: CAIXA paga R$ 3,8 bi aos trabalhadores nesta segunda (15)

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 09:15 horas

Valores do pagamento variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2021

Nesta segunda-feira (15), a CAIXA realiza o pagamento de 3,8 bilhões de reais do Abono Salarial 2023. Cerca de 3,9 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto tem direito a receber. O crédito é feito direto na conta corrente, poupança da CAIXA ou por meio da Poupança Social Digital movimentada no CAIXA Tem.

Os valores do pagamento variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2021.

O direito ao Abono Salarial é garantido aos trabalhadores inscritos no PIS/ PASEP por no mínimo cinco anos, que tenham trabalhado formalmente por ao menos 30 dias em 2021 com rendimento médio de até 2 salários mínimos.

Na CAIXA, recebem os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Já aquelas que trabalham no setor público e possuem inscrição PASEP, recebem o benefício no Banco do Brasil. Para saber quem tem direito ao Abono Salarial, acesse o CAIXA Tem, ou o aplicativo CAIXA Trabalhador, ou ainda o site http:// www.cidadao.gov.br.

Fonte: Brasil 61