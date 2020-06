Abrigados do Centro de Lazer de Barra Mansa participam de Oficina de Pães

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 15:58 horas

Projeto é desenvolvido com foco no mercado de trabalho

Barra Mansa – Os abrigados do Centro de Lazer Feliz da Vida, localizado no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, participaram da terceira aula da Oficina de Pãos, evento produzido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, neste sábado (20). A ação, que teve início no dia 06 deste mês, tem objetivo de qualificar os assistidos para que possam buscar sua própria renda.

O coordenador do CREAS-BM (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Célio Carlos de Oliveira, o material para produção dos pães foi adquirido por meio de parceria entre o governo municipal e o Grupo Acolher.

– Preparamos a massa pela manhã e aguardamos a sua fermentação para então, assar os pães no forno da cozinha do abrigo. As vendas ocorrem de modo online e as entregas são realizadas no Abrigo – disse.

A Oficina de Pães acontece todo sábado, com início às 7:30 e a comercialização tem início após o meio dia. O projeto é autossustentável. Os pães de calabresa com mussarela e de coco com leite condensado são vendidos a R$ 10 a unidade e as encomendas podem ser feitas com um dos responsáveis pelo Grupo Acolher, Tony Carvalho, pelo telefone (24) 99901-5577.

Oficinas

Os abrigados também participam de outros projetos como o Arte com Pneus, desenvolvido através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ao fim de cada aula desse projeto são transmitidas informações voltadas para a conscientização ambiental.

Eles também aprenderam técnicas de cultivo de hortaliças e legumes, além do manuseio da terra. Na horta criada no local, foram plantadas alface, cebolinha, salsinha, brócolis e jiló. Os alimentos colhidos são vendidos em uma tenda na porta do abrigo, que fica na Rua Adolpho Klotz, nº 837. Todo dinheiro arrecadado é revertido para os próprios moradores, na compra de materiais de trabalho e matéria-prima para as atividades.

Complementando a rede de orientações, os abrigados estão recebendo aulas de português e matemática voltadas para uma oportunidade de emprego.

Cerca de 20 pessoas estão vivendo no abrigo, que é mantido com ajuda da prefeitura e do Grupo Acolher. No local, além das oficinas, são oferecidas refeições, assistência médica e materiais de higiene.