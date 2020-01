Abrigo ‘Lar de Jesus’ promove bingo beneficente em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 10:56 horas

Evento será no próximo dia 26, às 14h, no Clube Municipal, no Centro

Barra Mansa – O abrigo transitório “Lar de Jesus” está promovendo um bingo beneficente para arrecadar fundos, no dia 26 deste mês, em Barra Mansa. O evento será a partir das 14h, no Clube Municipal, na Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, no Centro.

O bingo beneficente terá brindes como aspirador de pó, cesta básica, churrasqueira elétrica, ventilador e um kit composto por liquidificador batedeira e espremedor; para os vencedores. Haverão rodadas extras durante o evento.

Lar

O abrigo “Lar de Jesus” existe há quase quatro anos para acolher moradores de ruas de Barra Mansa e da região Sul Fluminense.

Raysa dos Santos Silva Machado, uma das organizadoras do bingo e voluntária há quatro meses no lar, relata que a casa teve bons resultados.

– O lar quase fechou em março de 2019 se não fosse pelos colaboradores, pelas comunidades da nossa paróquia, o pároco Padre Deivi e nosso vigário Padre Alexandre. Sem a generosidade de tantos não teríamos um irmão que atualmente tem emprego com carteira assinada, outro que está fazendo faculdade de Administração, além de dois moradores que agora estão em casa alugada com apoio do lar – relatou Raysa.

O lar, localizado no bairro Jardim Boa Vista, acolhe moradores de rua a partir das 18h, onde é feito a acolhida. Os moradores têm direito a tomar banho, em seguida tem um momento de oração e um jantar. Na manhã seguinte os moradores são servidos com um café da manhã.

Interessados em ajudar no bingo ou nas doações, como produtos de higiene, limpeza, alimentação ou participar como voluntário, entrar em contato com Raysa pelo número 992762767.