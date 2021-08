Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 09:48 horas

Itatiaia – Instalado no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), no bairro Jardim Itatiaia, o abrigo provisório criado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para abrigar pessoas em situação de rua, estará disponível até este domingo, dia 1º.

Com a função de disponibilizar acolhimento noturno, local para banho e café da manhã, o espaço funciona das 20h às 7h da manhã e o horário limite para entrada é às 21h.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o contato para solicitação de acolhimento pode ser feito direto no CRAS ou ainda pelo telefone de plantão da Defesa Civil (199). A secretária de Assistência Social, Fátima Vasconcellos explica que uma equipe técnica estará no abrigo para acolher os moradores.

– Criamos esse espaço para garantir acolhimento aos moradores de rua que estejam de passagem pela cidade, durante esse período de baixas temperaturas. Apesar dessa demanda ser ausente no município de maneira fixa, é comum nos depararmos com pessoas em situação de rua que passam de maneira transitória pelo município devido a nossa localização ser nas adjacências na rodovia Presidente Dutra. Atualmente Itatiaia não possui um serviço de acolhimento para essa população, devido aos critérios de financiamento do governo Federal, pois o porte do município (pequeno porte I) não nos contempla para tal, a orientação é que seja encaminhado ao município mais próximo que possui o serviço de referência – afirma a secretária.