Abrigo temporário de Barra Mansa acolhe 21 moradores em situação de rua

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 10:10 horas

Barra Mansa – O abrigo temporário, que foi instalado pelo Grupo Acolher e pela prefeitura de Barra Mansa, já está acolhendo 21 moradores em situação de rua desde a segunda-feira (23). A iniciativa prevê evitar que os moradores corram risco de contrair o coronavírus nas ruas do município. O abrigo tem capacidade para acolher mais 29 pessoas.

O espaço fica localizado no Centro de Lazer Feliz da Vida, na Rua Adolpho Klotz, 837, no bairro Santa Rosa. Aos abrigados, é oferecida alimentação e um lugar para que os moradores possam descansar. De acordo com Claudio Faria, um dos coordenadores do Grupo Acolher, assegurou que nenhum dos moradores estão contaminados ou com sintomas do Covid-19.

– Ninguém está contaminado. Todos estão alimentados, descansados, limpos e medicados para lidarem com suas abstinências. Tudo encaminhado para acolher aproximadamente 50 pessoas. Já tem televisão, aparelho de som e hoje estamos testando a conexão da internet para que possam assistir palestras e missas – explicou o coordenador.

Doações

Para que o abrigo continue ativo, os coordenadores estão pedindo colaboração de todos para doações de mantimentos. O abrigo necessita de itens como: varal, pregador de roupa, desodorante, tanquinho ou máquina de lavar, produtos de limpeza.

– Se alguém tiver um tanquinho ou máquina de lavar seria legal. Hoje ou no máximo amanhã será dia de lavar roupas e cada morador levará a sua. A limpeza do espaço está sendo feita com a participação deles – disse Claudio.

Além das doações, o abrigo também necessita de voluntários que podem procurar o grupo nas redes sociais.

– Precisamos de jovens e adultos, fora da faixa de risco, para auxiliar no revezamento noturno. Quem quiser doar só deixar o contato com nome para identificar, passar o telefone para combinarmos a colega, de preferência com endereço completo para agilizar a coleta e identificação do local. Agradecemos toda a população por toda ajuda e apoio, e a ajuda da prefeitura de Barra Mansa, que são parceiros nesta e em outras empreitadas – concluiu o coordenador.

Interessados em ajudar o grupo e o abrigo, entrar em contato pelos telefones 98837-7093 (Claudio) e 99901-5577 (Tony Carvalho).