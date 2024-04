Abril mais saudável: Mês dedicado à promoção da saúde

Sul Fluminense – O mês de abril é dedicado à promoção da saúde, com uma série de datas importantes que merecem destaque. Entre elas, estão o Dia Mundial da Atividade Física (6/04), o Dia Mundial da Saúde (7/04) e o Dia Mundial da Luta contra o Câncer (8/04). São ocasiões que nos convidam à reflexão sobre a importância da prevenção de doenças e o cuidado com o nosso bem-estar.

Dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 9 milhões de pessoas perdem suas vidas anualmente em decorrência do câncer, uma doença que se aproxima de se tornar a principal causa de morte em todo o mundo. No Brasil, mais de 220 mil vidas são ceifadas por essa enfermidade, segundo o DataSUS. Contudo, a boa notícia é que aproximadamente 30% dos casos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis de vida.

A alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos são dois pilares fundamentais na luta contra o câncer e outras doenças graves. Segundo especialistas, o excesso de peso, o sedentarismo e uma dieta inadequada estão diretamente associados a diversos tipos de câncer, como os de endométrio, mama, pâncreas, colon, próstata, estômago, ovário e rim.

Nesse contexto, convidamos as colaboradoras do caderno de saúde e bem-estar a compartilharem seus conhecimentos e experiências no Diário Delas. Queremos abordar temas como a importância de uma alimentação saudável, dicas para incorporar mais atividade física na rotina, estratégias de prevenção e conscientização sobre o diagnóstico precoce.

Se você é apaixonada por saúde, bem-estar e deseja contribuir para inspirar e informar outras mulheres, junte-se a nós!

Contamos com vocês para fazer a diferença na vida de nossas leitoras! Juntas, podemos construir um futuro mais saudável e consciente.

