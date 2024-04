Abril Marrom: Angra realiza campanha de prevenção e combate à cegueira

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania dá início ao Abril Marrom. Diversas ações serão levadas aos bairros neste mês, com o objetivo de prevenir doenças visuais. O tema da campanha deste ano é “O seu olhar muda o mundo – cuide dele”.

O mês de abril traz consigo uma importante campanha de conscientização sobre a saúde visual, conhecida como Abril Marrom. Essa iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças oculares, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para todos. Em Angra dos Reis, serão realizadas diversas atividades nos bairros, com foco na prevenção das doenças visuais.

A programação do Abril Marrom é promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Esporte e Lazer, Saúde e Educação, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV), a Fundação Leão XIII, o Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual (CAP) e a Escola Municipal de Deficientes Visuais (EMDV). O objetivo principal das ações é conscientizar a sociedade sobre a importância de dar atenção aos olhos e fazer um acompanhamento mais próximo das doenças oculares, que podem levar à cegueira, sendo que 60% delas são tratáveis.

O Abril Marrom também é uma oportunidade para destacar a importância da inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Promover ambientes e serviços acessíveis é essencial para garantir que todos tenham igualdade de oportunidades e possam desfrutar plenamente de seus direitos.

Todas as atividades do Abril Marrom contarão com a presença de uma equipe da Secretaria de Saúde, que realizará atendimentos como medição de pressão arterial, glicose, testes rápidos e outros. Profissionais também estarão disponíveis para prestar esclarecimentos sobre benefícios assistenciais e fornecer orientações jurídicas. Além disso, uma equipe promoverá atividades físicas, buscando promover saúde e bem-estar.

Mês de prevenção

Castanho é a cor dos olhos da maioria dos brasileiros e serviu de inspiração para a campanha Abril Marrom. Além disso, doenças como glaucoma, diabetes e catarata também podem causar a perda da visão. No caso das crianças, as principais causas são glaucoma congênito, toxoplasmose ocular congênita e retinopatia da prematuridade.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se as pessoas consultassem um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Estima-se que 95 milhões de pessoas no mundo são cegas ou têm deficiência visual, de acordo com a OMS.

Programação Abril Marrom:

Dia: 12/04 – Local: Parque Mambucaba

Local: CEMEI – Horário: 09h

Dia:16/04 às 9h – Na Praça da Porteira na Japuíba

Dia: 19/04 às 9h na Rodoviária no bairro Jacuecanga

Dia: 25/04 às 9h na Vila do Abraão na Ilha Grande

Dia: 26/04 – Palestra na Câmara com a Dra Cleide Bottari – Médica Oftamologista

Horário: 09:00hs

Local: Câmara de Vereadores