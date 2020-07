Academia da Saúde de Itatiaia retoma atividades seguindo normas de higienização

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 14:07 horas

Itatiaia – A Academia de Saúde, localizada no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, retomou com suas atividades seguindo todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus, como o uso de máscaras e álcool em gel, recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

A coordenadora do espaço, Janaína Lemos Fonseca, explicou que as novas regras na Academia foram discutidas em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde para melhor atender os frequentadores.

– Prezamos sempre pela saúde e bem estar dos nossos alunos e alunas , por isso, antes de iniciarmos a aula, que só começaram após a divulgação do decreto que permite a reabertura das academias, nos reunimos para discutir as novas regras de segurança e higienização – explicou.

Academia

A Academia de Saúde oferece aulas de ginástica funcional e de acordo com o novo protocolo adotado, só é permitida a presença de quatro alunos por aula. Ela cona com 84 participantes, mas os alunos que tem mais de 60 anos e com comorbidades, como hipertensão, diabetes, entre outros estão temporariamente afastados devido aos protocolos de saúde da pandemia da Covid-19.

Antes de iniciar a as aulas, os alunos devem higienizar as mãos com álcool em gel, que é disponibilizado na entrada do espaço; colchonetes usados também são higienizados. Professores e alunos devem utilizar, obrigatoriamente, máscaras de proteção facial e respeitar o distanciamento.

– No momento não estamos recebendo novas inscrições, mas para fazer parte do projeto todos preenchem uma ficha com as informações. Nós mantemos sempre uma parceria com as unidades de saúde e muitos dos nossos alunos são encaminhadas pelos médicos que recomendam exercícios como parte do tratamento de alguma enfermidade, mas agora nesse momento atípico de pandemia algumas pessoas foram afastadas justamente para ficarem mais protegidas e sabemos que o quanto é fundamental – salientou Janaína.

O professor de Educação Física, Ralph Leandro, destacou que a prática de exercícios auxilia no sistema imunológico.

– O exercício físico ajuda a equilibrar o nível do cortisol, que é um hormônio que quando está bem alterado, pode desencadear a depressão. Fazer exercício também ajuda a controlar a hipertensão, o colesterol e a evitar a obesidade, além é claro de ajudar no controle de outros fatores psicológicos, principalmente nesse momento de pandemia – afirmou Ralph.

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, sendo que as segunda e quartas-feiras são ministradas pelo professor Gustavo, das 7h às 8h, das 8h às 9h, das 9h às 10h e das 10h às 11h e às quintas-feiras, das 14h às 14h e das 15h às 16h. Já as aulas do professor Ralph são realizadas às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h e das 16h às 17h.

Programa

Lançado em 2011 pelo Governo Federal, o programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção e produção do cuidado com a saúde, a partir da implantação de espaços públicos. Conhecidos como pólos do Programa Academia da Saúde, eles contam com infraestrutura apropriada, equipamentos e profissionais qualificados.