Academia da Saúde é reaberta no bairro Volta Grande - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 08:06 horas

Local passou por reforma geral e vai garantir acesso da população a práticas que visam o bem-estar físico, mental e social

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda reabriu a Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira – Professor Darcilei, no bairro Volta Grande, na tarde desta sexta-feira, 03, após sete meses de reforma e um investimento de mais de R$ 220 mil. O local, ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é voltado para a promoção à saúde e está preparado para receber a população. O programa desenvolve ações de educação em saúde, práticas integrativas e atividades físicas, além de outros tipos de encontros com a comunidade.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que este é mais um importante equipamento público revitalizado pela atual gestão municipal e entregue para a população. “É mais uma etapa vencida pela nossa equipe, que trabalha na reconstrução de Volta Redonda. Espero que toda comunidade aproveite o espaço, preparado para receber pessoas de todas as idades e transformar vidas”, falou o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, o programa Academia da Saúde é um espaço mobilizador de promoção da saúde e produção do cuidado, por meio de ação comunitária e multissetorial, desenvolvendo várias práticas de atenção primária à saúde. “Além da atividade física regular, no local serão desenvolvidas práticas integrativas complementares, como ioga, dança circular e roda de terapia comunitária”, reforçou.

“Por garantir o acesso da população a práticas que visam promover o bem-estar físico, mental e social, o programa, que beneficia desde as gestantes até os idosos, é um dispositivo de construção de uma sociedade mais ativa e com estilo de vida mais saudável”, ressaltou Conceição, lembrando que a Academia da Saúde é um patrimônio público, ela pediu ajuda das pessoas para cuidar do local. “Vamos denunciar qualquer ato de depredação”, pediu.

O coordenador da Academia da Saúde e gerente da unidade da Atenção Primária à Saúde do Volta Grande, Sandro Pinheiro de Oliveira, convidou a todos para participarem das atividades. “Na próxima segunda-feira, 06, já tem caminhada orientada a partir das oito da manhã. Espero todos vocês e convidem os amigos para vir junto com a gente”, disse.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, e a coordenadora do Distrito Sanitário 4 da Secretaria Municipal de Saúde, do qual a unidade faz parte, Jaqueline Cristina de Souza Batista, também destacaram a importância do equipamento. “A Academia da Saúde é mais um reforço para a Atenção Básica no município e mais um meio para cuidar da saúde das pessoas”, disse Vanessa.

Também prestigiaram a reabertura da Academia da Saúde os secretários municipais de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa; de Esporte e Lazer, Rose Vilela; e de Infraestrutura, Poliana Moreira; o coordenador da subprefeitura, Jorge Ricardo Silva; e a secretária de Ação Comunitária foi representada pela subsecretária da pasta, Rosane Marques, a Branca.

Representando a Câmara Municipal, estiveram na cerimônia os vereadores Ednilson Azevedo da Silva, o Vampirinho; Vander Temponi; Rodrigo Furtado; Paulinho AP e Halisson Vitorino. Ainda estava presente a presidente da associação de moradores do Volta Grande I e III, Maria Merces.

Atividades propostas para a Academia da Saúde

A unidade no bairro Volta Grande terá ações para todas as idades. Na programação estão caminhadas orientadas com hipertensos e diabéticos; atividades físicas com hipertensos e diabéticos; yoga para gestantes e hipertensos; Dança Circular; rodas de conversa; terapia comunitária para os pacientes usuários do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e Clínica da Dor; grupos de plantas medicinais; grupos de antitabagismo; grupos sobre alimentação saudável; e grupos de planejamento familiar.

Local passou por reforma total

A Academia da Saúde, que fica na Rua 1.025, nº 176 e estava fechada desde 2020, recebeu reparos em toda infraestrutura, interna e externa. Todas as paredes foram impermeabilizadas; os vidros nas janelas foram trocados; houve implantação de nova instalação elétrica; nova instalação para climatização; novo forro em gesso acartonado; novas esquadrias em alumínio; novas louças e metais para os sanitários e copa; nova pintura e instalação de pastilhas para área interna; cobertura em sombrite (tela); e pisos cerâmicos. Na parte externa, foi instalada grama sintética.