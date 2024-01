Academia da Vida em Volta Redonda tem vagas para o Curso Básico de Atualização

A Academia da Vida Oscar Cardoso, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), ainda tem vagas para o Curso Básico de Atualização, uma das portas de entrada para os cursos de extensão da unidade, voltada para maiores de 60 anos. Os interessados podem fazer a matrícula na escola, que está funcionando na Rua 539, s/nº, bairro Jardim Paraíba, no prédio do Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), no Estádio da Cidadania, entre os setores verde e azul.

De acordo com a diretora-geral da Academia da Vida, a professora Márcia Regina da Silva Campos, o Curso Básico de Atualização é carro-chefe da Academia da Vida e que as aulas acontecerão no período da tarde neste ano.

“Podem frequentar os idosos com qualquer grau de escolaridade, basta ser alfabetizado. O curso engloba cinco disciplinas: português, saúde, mundo contemporâneo, arte e informática e tem duração de dois anos. Os alunos têm aulas duas vezes na semana”, explicou Márcia.

A Academia da Vida tem outras três portas de entrada. Os cursos “Letramento” e “Português Básico”, que já tiveram todas as vagas preenchidas, e “Matemática Básica”, que terá as matrículas abertas em fevereiro. A partir do momento que o aluno começa um dos quatro cursos de formação, pode escolher a matéria que deseja fazer a extensão.

Em 2024, as aulas na Academia da Vida começam no dia 19 de fevereiro e a escola vai oferecer 17 cursos de extensão. Entre eles: Inglês, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Teatro, Dança, Arte, Exercício e Movimento, entre outros.

“A expectativa é de termos entre 70 e 80 alunos novos neste ano, e um total de aproximadamente 200 na escola. Para o curso básico, as inscrições seguem enquanto houver vagas abertas. Se forem preenchidas, os interessados podem buscar a escola que colocamos o nome em uma lista de espera e, em caso de desistência, os inscritos na lista são chamados”, explicou a coordenadora.

Iniciativa inédita no Brasil

A Academia da Vida Oscar Cardoso foi inaugurada em 2004, ao final do segundo mandato de Antonio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda. A iniciativa, inédita no Brasil, tem proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, afirma que o processo de aprendizagem é contínuo, independentemente da idade.

“O processo de ensino-aprendizagem amplia a capacidade cognitiva, estimula a criatividade, aumenta a autoestima e minimiza as chances de desenvolver problemas relacionados à ansiedade, depressão e outras doenças pelos idosos. A proposta pedagógica da unidade educacional é desenvolvida para oportunizar aos idosos uma razão, um sentido para ser feliz”, falou Caio.