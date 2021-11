Academia é arrombada e furtada em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 11:13 horas

Estabelecimento fica localizado no bairro Ponte Alta

Volta Redonda – Uma academia localizada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda, foi arrombada e furtada na madrugada desta sexta-feira (05).

Policiais militares do 28º Batalhão tomaram conhecimento do caso através do Centro de Inteligência e Segurança Pública (Cisp) e, no local, foram informados por um homem, de 56 anos, sócio da academia, que a quantia de R$100,00 e dois aparelhos celulares foram levados do estabelecimento.

A PM destacou que no local há câmeras de segurança, porém, com imagens com pouca resolução e que a testemunha ”vai verificar com seu sócio se irá fazer o registro posteriormente”, na Delegacia de Polícia da cidade.