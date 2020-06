Academias voltam a funcionar e ônibus municipais podem circular com 30% da capacidade em Angra dos Reis

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 14:28 horas

Decreto proíbe a circulação do transporte público interestadual

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, publicou o decreto nº 11.671, que permite o retorno do funcionamento de academias e servidores públicos municipais, com menos de 60 anos ou doentes crônicos, voltarão ao trabalho, com normas de seguranças a serem cumpridas, a partir desta quarta-feira (24). As novas regras estão válidas até o dia 8 de julho. O decreto também tem nova regra para o transporte público.

Academias

De acordo com o decreto, os aparelhos nas academias devem ser higienizados a cada uso e os clientes devem manter distância de 1,5 metros entre cada um deles. O número de pessoas deve ser limitado a um por cada 9 m² (metros quadrados). Os professores poderão orientar o exercício a cada dois metros de distância dos alunos e os vestiários para banho não deverão ser utilizados, mantendo apenas a pia para higiene das mãos.

A temperatura do aluno deve ser aferida antes de entrar no local. Caso seja maior que 37,8ºC, a entrada deverá ser proibida. Deve ser colocado um pano para desinfecção de calçados e a academia deve fechar por pelo menos duas vezes ao dia para desinfecção do local. Janelas e portas manterão abertas. Atividades em piscinas e hidromassagens estão proibidas.

O estabelecimento ainda é obrigado a disponibilizar álcool em gel na entrada e em todos os seus ambientes.

Servidores

Os servidores públicos da prefeitura trabalharão em regime de escala, dividindo os funcionários entre a parte da manhã e da tarde. No horário em que não estiver no posto de trabalho, o funcionário trabalhará em home office, segundo a prefeitura. Os profissionais que exerçam atividades essenciais permanecem atuando de forma contínua e sem paralisações.

Transporte público

A nova regra do decreto sobre o transporte público é que nas linhas municipais, os ônibus poderão circular com todos os assentos ocupados em 30% da capacidade de passageiros em pé. As linhas intermunicipais operarão em dois horário de saída e dois de chegada, por dia, e a rodoviária funcionará de acordo com os horários das linhas de ônibus, abrindo uma hora antes da chegada e uma hora após a saída dos ônibus.

Além disso, fica autorizada a utilização do cartão do idoso para a gratuidade no transporte coletivo municipal de passageiros, limitado a seis lugares.

Proibido

De acordo com a prefeitura, atividades coletivas como cinema, teatro, reuniões, assembleias ou qualquer outra que envolva aglomeração não estão permitidas, assim como atividades em salas de aula. Bares, choperias, botecos e clubes devem continuar fechados.

As medidas do decreto são reavaliadas toda semana e consideram a taxa de incidência de novos casos de coronavírus. Se a taxa de ocupação de leitos hospitalares for superior a 60%, medidas mais rigorosas para evitar aglomerações serão tomadas, segundo a prefeitura.

Atividades turísticas em Angra dos Reis também seguem proibidas no decreto, assim como está proibida a circulação do transporte público interestadual de passageiros com origem de outros estados.