Ação conjunta das policiais Civil e Militar prende dupla com arma e drogas em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 09:09 horas

Paraíba do Sul – Agentes do 38º Batalhão da PM e da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam nesse fim de semana, dois homens suspeitos de tráfico de drogas. A ação foi no Morro da Caixa D`água , no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul.

Os policiais tinham informação de que homens estariam embalando drogas na varanda de uma casa na Rua Porcino Fonseca de Moraes. Ao chegarem ao local, um dos suspeitos chegou um revólver num terreno baldio, na tentativa de se livrar do flagrante.

A arma foi recuperada pelos policiais, que apreenderam ainda 418 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, quatro munições intactas e duas deflagradas de calibre 38. Segundo os agentes, as duas pessoas detidas trabalhavam para um traficante conhecido como “Ninho”, que comanda o tráfico de drogas na localidade, de dentro da cadeia.