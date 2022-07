Ação conjunta entre Polícia Civil e PM prende suspeito de homicídio em Paraty

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 18:04 horas

Paraty – Dois homens foram presos nesta quarta-feira, dia 13, em ação conjunta da equipe da 167ª Delegacia de Polícia (DP), coordenada pelo delegado titular Marcelo Russo, e agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Paraty. Segundo Russo, um deles tem suposto envolvimento em um homicídio.

De acordo com o delegado, a ação ocorreu após investigações e em cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o homem, de 21 anos, suspeito do crime, ocorrido no bairro Pontal.

Os agentes foram até a residência dele, na Rua Projetada, no Morro do Ditão, encontrando ele e outro homem. No local foi apreendido um revólver calibre 38 e três munições intactas.

O delegado também deu voz de prisão ao outro suspeito que estava no imóvel, por associação ao tráfico de drogas.

Os dois foram encaminhados para a delegacia para as medidas necessárias.