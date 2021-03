Matéria publicada em 19 de março de 2021, 09:56 horas

Um dos suspeitos é considerado foragido da Justiça; farto material bélico e entorpecentes foi apreendido

Resende – Uma ação conjunta entre policiais civis e militares nessa quinta-feira (18), em Resende, resultou na prisão de quatro suspeitos de tráfico – entre eles, um foragido da Justiça – na Rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro Paraíso. Além das prisões, farto material bélico e entorpecentes foram apreendidos. O caso foi registrado na 89ª DP.

Dinâmica

De acordo com policiais militares do 37º Batalhão, o flagrante foi possível após a PM informar à Polícia Civil, que um homem, considerado foragido da Justiça e ligado à uma facção criminosa, estaria dentro de um imóvel na cidade. Os agentes também haviam tido a mesma informação e, cientes do caso, se reuniram para capturar o suspeito na ocasião.

A PM informou que durante cerco policial, dois suspeitos, de 20 e 18 anos – que estavam no imóvel – , foram vistos jogando uma mochila em um terreno, mas foram capturados em seguida. Durante buscas, os agentes localizaram a mochila com entorpecentes, uma granada, certa quantia em dinheiro, munições e duas pistolas em seu interior. Ao serem indagados, os suspeitos confessaram que tinham dispensado a mochila durante a fuga.

Outros três suspeitos, de 18, 28 e 39 anos, sendo duas mulheres, foram encontrados pelos policiais dentro do imóvel, que seria de uma das suspeitas. Todos envolvidos foram encaminhados para delegacia de Resende para medidas cabíveis. A PM informou que o jovem, de 18 anos – identificado com filho de uma das suspeitas – , encontrado no imóvel junto à elas, foi ouvido e liberado. Já o quarteto foi autuado nos Art 16 da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento) e Art 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico). Todos permanecem presos.

Apreensão

Foram apreendidos duas pistolas 9mm; uma espingarda de chumbinho; uma granada; quatro carregadores de pistola, sendo um alongado; 100 munições 9 mm; R$ 98,00 em espécie; 73 pinos cocaína; 16 sacolés de cocaína; 135 pedras e dois montes de pedra – não especificada em sacolé e dois sacolés de pasta base de cocaína.