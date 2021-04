Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 11:00 horas

Uma pistola foi apreendida; homem, de 24 anos, foi encaminhado para 108º DP

Três Rios – Uma ação conjunta entre policiais civis da 108º DP e policiais militares do 38º Batalhão, na manhã desta sexta-feira, dia 09, em Três Rios, resultou na prisão de um homem, de 24 anos, considerado foragido da Justiça. A ação aconteceu na Rua M4, no bairro Morada do Sol. Além da prisão, uma pistola calibre .45, com a numeração raspada, foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para delegacia da cidade.

De acordo com a PM, a ação é resultado do cumprimento de mandado de prisão, expedido pela Justiça, em desfavor do preso, pelos crimes de roubo e homicídio. Os crimes teriam sido praticados, segundo a PM, na área onde o 38º BPM atua.