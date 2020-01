Ação conjunta entre prefeitura e Polícia Civil combate maus tratos aos animais em Resende

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 12:08 horas

Resende – Uma operação feita em parceria com agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal Ambiental de Resende, com apoio ainda do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), fiscalizou um caso de maus tratos aos animais em Resende neste último domingo, dia 26. A ação ocorreu em uma residência do condomínio Gardênia, localizada no bairro Fazenda da Barra III.

As autoridades chegaram ao local após receberem denúncias anônimas de que animais estavam sem cuidados devidos e em local com condições precárias de higiene. O proprietário da casa permitiu a entrada da equipe, que chegando ao quintal encontrou pelo menos três cachorros vítimas de maus tratos. Os animais estavam em pequenos ambientes e muito magros por conta da falta de alimentação adequada.

A equipe do CCZ levou imediatamente os três cachorros para receberem os cuidados necessários para a recuperação. Segundo as autoridades, o dono da residência foi encaminhado para a delegacia em flagrante por maus tratos.

– Vale lembrar que a Prefeitura de Resende não mede esforços para apoiar as ações das forças de segurança. Sou um amante dos animais e defensor da causa e fico muito triste quando os vejo nessas condições. É inaceitável – salientou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A administração municipal lembra que maus tratos a animais é crime e tem detenção de três meses a um ano, além de multa para quem cometer o abuso. O delegado de Resende, Michel Florosck, destaca que “a população do município pode denunciar os casos de animais em situação de maus tratos através do telefone: (24) 3354-6440“.

As denúncias de casos de maus tratos a animais domésticos também podem ser feitas pelos telefones: 3381-2145 ou também para o 190.

Resende na Vanguarda

Além da retomada dos serviços do CCZ, outras duas ações da atual gestão municipal colocarão Resende na vanguarda dos cuidados e no respeito aos direitos dos animais: a construção do Hospital Veterinário e a chegada de dois castramóveis.

Com obras em andamento, o hospital terá 326m², contando com dois consultórios, duas salas de anestesia, duas salas de cirurgia, salas de raio-X, laboratório de análises clínicas, sala de internação, sala de recepção e dois banheiros.

O projeto prevê ainda a construção de uma área de apoio com copa, depósito, área de serviço e dois depósitos destinados ao lixo produzido no local. A unidade foi planejada para ser um local de fácil acesso à população. O hospital oferecerá consultas, exames e cirurgias, entre outros procedimentos, que são realizados atualmente no CCZ.

Unidades Móveis

O castramóvel funciona como um trailer com toda a estrutura necessária para o atendimento e atenção à saúde dos animais e Resende terá duas unidades. Um deles ficará responsável para realizar castrações em animais e outro será destinado para realização de consultas.

Cada um dos módulos possuirá quatro salas, sendo uma de preparo animal, outra de antissepsia e paramentação, uma sala cirúrgica e uma de recuperação e prescrição médica.

As unidades vão permitir que a prefeitura ofereça o serviço de castração, que atualmente acontece no CCZ, nos bairros mais distantes, em especial, a zona rural, atendendo famílias que mais precisam. Cada unidade custa em média R$ 90 mil e a aquisição foi possível através de recursos federais.