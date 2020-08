Ação da Linha Verde constata movimentação de solo e corte de talude em Angra

Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 16:43 horas

Angra Dos Reis –

Na última sexta-feira (7), policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga vistoriaram um terreno num imóvel dentro de um condomínio em Itanema, Angra dos Reis. Eles encontraram uma área degradada de 100 metros quadrados e fizeram contato com um homem que realizava o serviço, para saber se ele possuía as licenças ambientais necessárias – ele informou não saber, visto que apenas executava o trabalho a pedido do proprietário do imóvel, que não se encontrava na localidade.

Diante dos fatos, que foram constatados por meio de denúncia feita ao Disque Denúncia do Linha Verde (0300 253 1177), serviço conveniado à Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública, os policiais procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde solicita que o morador de Angra dos Reis continue denunciando crimes ambientais na cidade pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.