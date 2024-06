Ação do GAT apreende drogas no Glória 1, em Angra

Durante a patrulha, ao subir uma escadaria na comunidade, três indivíduos, ao avistar a guarnição, fugiram em direção à mata na parte alta do morro. Os policiais iniciaram uma busca no local onde os suspeitos estavam e encontraram 270 pinos de cocaína, totalizando 270 gramas, 105 tiras de maconha, pesando 385 gramas, e dois rádios transmissores.

Angra dos Reis – Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizou uma operação de patrulhamento na comunidade do Glória1, em Angra dos Reis, nesta quinta-feira (13), onde apreendeu drogas e equipamentos de comunicação.