Ação Educativa é realizada pela PRF em Itatiaia

Itatiaia – Policiais rodoviários federais do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da 7° Delegacia em Resende/RJ, realizam nesta semana ações educativas para o trânsito na cidade de Itatiaia/RJ. A ação ocorre na altura do km 314 da BR-116.

Segundo a PRF, a atividade tem objetivo de proporcionar abordagens educativas, bem como com pequenas palestras e apresentação de vídeos institucionais no interior da empresa, focar nos principais motivos que levam a acidentes com mortes no trânsito no Brasil; como por exemplo, direção sob efeito de álcool, direção em velocidade acima da máxima permitida, utilização do celular no momento da condução, não utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e não utilização do capacete motociclístico.

Esta ação ocorre em conjunto com a SIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que ocorre anualmente em uma empresa fabricante de pneus, com vistas à prevenção de acidentes no trabalho e suas graves consequências; o que é oportuno, segundo a PRF, tendo em vista que os colaboradores da empresa utilizam o trânsito diariamente para ir e retornar ao seu local de trabalho que fica numa das rodovias federais de maior movimento do país.

Ao todo já foram realizadas cerca de 30 palestras com alcance aproximado de 300 pessoas.

”Infelizmente o número de mortes por acidentes de trânsito no Brasil ainda é muito grande, cerca de 30 mil em 2020, dados do Ministério da Saúde, uma pandemia silenciosa, além da perda precoce e inestimada dessas vidas a ainda um enorme custo social em decorrência desses acidentes em torno de 132 bilhões de reais”, segundo o IPEA.

A PRF destacou que tem intensificado as ações educativas, especialmente em períodos onde há um aumento significativo na circulação de veículos, pois tem na educação para o trânsito um dos pilares na busca por um trânsito mais seguro para todos.

Também foi destacado que o número de mortes por acidentes nas rodovias federais reduziu 39% nos últimos 10 anos, segundo o Altas de Segurança Viária lançado pela Polícia Rodoviária Federal. Esse resultado está relacionado à Década de Ações para Segurança Viária, medida adotada em maio de 2011, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Você pode assistir pelos links abaixo alguns dos vídeos utilizados na campanha educativa.

Cinto de segurança: https://youtu.be/eVARdU9OXAM

Celular: https://youtu.be/X-h3fWAfc64

Excesso de velocidade: https://youtu.be/sZLfqudvjc4